53-годишна французойка беше измамена с 850 000 долара, след като е заблудена, че излиза с Брад Пит.

Въпреки че била омъжена за милионер по време на случилото се, потърпевшата Ан изпратила огромната сума пари на измамника, който се представил за Брад Пит и твърдял, че има нужда от средства за лечение на рак. За да подсили измамата, той изпратил фалшиви снимки от болнично легло, които уж доказвали неговото състояние.

