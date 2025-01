Актьори и режисьори отдадоха почит на режисьора Дейвид Линч, който почина в четвъртък на 78-годишна възраст.

„Единствен по рода си визионер и мечтател! Режисираше филми, които се усещат като "ръчно правени". Такъв оригиален и уникален глас ще липсва на света. Филмите на Линч издържаха изпитанието на времето и ще останат вечни”, написа в изявление режисьорът Стивън Спилбърг.

Актьорът Никълъс Кейдж, който участва във филма „Диво сърце”, каза пред новинарския сайт Deadline, че Линч е „един от най-великите артисти на това и всяко друго време”.

Отиде си гениалният режисьор Дейвид Линч, създал „Туин Пийкс“

„Той беше смел, брилянтен и индивидуален, с чувство за хумор. Никога не съм се забавлявал повече на снимачна площадка, отколкото когато работех с Дейвид Линч”, добави Кейдж.

Актьорът Кайл Маклаклан, който участва в „Синьо кадифе“, „Дюн“ и „Туин Пийкс“, написа в Instagram, че дължи цялата си кариера и живота си на Линч. „Докато светът загуби един забележителен артист, аз загубих скъп приятел, който си представи бъдеще за мен и ми позволи да пътувам в светове, които никога не бих могъл да измисля сам”, каза още той.

Актрисата Наоми Уотс сподели, че сърцето ѝ е разбито. „Моят приятел Дейв… Светът няма да е същият без него. Творческото му наставничество беше наистина силно. Той ме постави на картата“, написа тя и добави: „Не само изкуството му ми повлия, а и неговата мъдрост, хумор и любов ми дадоха специалното чувство на вяра в себе си, което никога не бях изпитвала”, добави тя.

Звездата от „Туин Пийкс“ Лара Флин Бойл заяви, че е получила „златен билет” заради възможността да работи с Линч.

Режисьорът Рон Хауърд нарече режисьора „милостив човек и безстрашен артист, който следваше сърцето и душата си и доказа, че радикалното експериментиране може да доведе до незабравимо кино“.

RIP David Lynch. You inspired so many of us. ❤️ pic.twitter.com/KkZ1WgmzyV — James Gunn (@JamesGunn) January 16, 2025

Режисьорът Джон Карпентър си спомня как се е сприятелил с Линч. „Случи се, когато и двамата бяхме в Universal преди години. Много мил човек, ще ми липсва“, добави той.

За режисьора Едгар Райт Линч е колега с уникална визия. „Дейвид може да си е отишъл, но работата му ще бъде вечна“, посочи още той.

Режисьорът на „Пазители на галактиката” Джеймс Гън написа, че Линч е вдъхновил много хора.

Режисьорката Джейн Шонбрун, чиито филми I Saw the TV Glow и We're All Going to the World's Fair са сравнявани с тези на Линч, обясни, че той е първият, който ѝ е показал непознат за нея красив свят.

„Присъединявам се към вас, в дълбините на тази скръб, към любовта и почитта към някой, който е уникален и незаменим“, добави музикантката Криста Бел, с която Линч направи албум миналата година.

Той ще остане в историята на киното с неподражаемия си и вън от нормите стил. Сред неговите най-забележителни продукции са ексцентричният „Туин Пийкс“, „Мълхоланд Драйв”, „Синьо кадифе“, „Диво сърце“ и други.

През 2019 г. Дейвид Линч получи „Оскар” за цялостен принос.

Редактор: Виктория Гетова