Десетки хиляди жители на австралийския щат Нов Южен Уелс останаха без електричество, след като циклон донесе проливни дъждове и поривисти ветрове, принуждавайки властите да обявят предупреждение за наводнения.

Близо 28 000 души останаха без ток в Сидни - столицата на щата и най-големия град в Австралия, а 15 000 - в близкия град Нюкасъл и района на устието на река Хънтър.

Спешните служби в щата са получили 2825 обаждания на "горещия телефон" за оказване на помощ от вчера, предимно за паднали дървета и нанесени щети по сгради, посочиха на сайта си спасителните служби.

