Mежду 53 и 55 000 души na протест срещу режима на сръбския президент Александър Вучич пред сградата на държавната телевизия РТС. Това съобщи независимият Институт за публични събрания.

Данните са на базата на снимки и видео обекти, които са заснети пред РТС. Исканията на демонстрантите бяха свързани с обективно отразяване на събитията в страната.

Massive demonstrations in Serbia against Vucic's regime. Vucic must resign. Serbia has become a totalitarian dictatorship. pic.twitter.com/5Qv5pXi5DF

Откакто на 1 ноември козирката на жп гарата в Нови Сад се срути и уби 15 души, в Сърбия почти ежедневно се провеждат протести срещу правителството. В края на ноември към протестите се присъединиха и студенти, които блокираха университети и организират почти ежедневни улични блокади.

Protest in Amsterdam today against Vučić’s regime 🇷🇸. Started with 15 min of silence for victims of the Novi Sad trainstation disaster #SerbiaProtests pic.twitter.com/aLaRhjS8NT