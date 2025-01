Първа визита на финансовия министър Теменужка Петкова в Брюксел. Тя се срещна с европейския комисар по икономика Валдис Домбровскис, който изрази подкрепата на Европейската комисия за присъединяването на страната ни към еврозоната. Разговор е проведен и с председателя на Европейската централна банка /ЕЦБ/ Кристин Лагард.

A good first discussion with Temenuzhka Petkova, Bulgarian 🇧🇬Minister of Finance –

looking forward to strong cooperation. The @EU_Commission will continue to support Bulgaria on its path to Euro Area accession. pic.twitter.com/wZVg37lYVS