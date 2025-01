Дейвид Бекъм с трогателна реч за правата на момичетата. Въздействащите думи, вдъхновени от 13-годишната му дъщеря Харпър, бяха изречени на Световния икономически форум в Давос. Там той получи награда за благотворителната си дейност.

Историята на Дейвид Бекъм

Бекъм води битка за правата на момичетата вече 20 години. През 2005 г. той беше назначен за посланик на добра воля на УНИЦЕФ. Тази роля в рамките на Детския фонд на ООН му донесе отличие на Световния икономически форум. Хилде Шваб, съосновател на срещата на върха, връчи наградата на бившия футболист, като похвали „ангажимента му да използва славата си за социална промяна, оставяйки трайно въздействие”.

