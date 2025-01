Двама български артисти - Ясен Григоров и Ина Христова, са сред финалистите, които ще бъдат представени в „Изложбата на илюстраторите” на 62-ия Международен панаир на детската книга в Болоня. Те са сред избраните 324 художници от общо 4374 номинирани автори от целия свят.

Ясен Григоров е селектиран като представител на България с илюстрациите му към книгата „Мил домашен комар” на Зорница Христова. Ина Христова е избрана с личния ѝ проект „Имало едно време”, подкрепен от Мексиканския фонд за култура през 2024 г.

