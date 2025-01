Американските власти са арестували 538 нелегални мигранти и са депортирали стотици при масова операция само няколко дни след началото на втория мандат на Доналд Тръмп, съобщи неговият прессекретар.

„Администрацията на Тръмп арестува 538 нелегални имигранти престъпници“, написа Каролин Ливит в публикация в социалната платформа X, като добави, че „стотици“ са депортирани с военни самолети.

Американският президент забрани влизането на мигранти в САЩ през границата с Мексико

„Най-голямата масова операция по депортиране в историята е в ход. Дадени са обещания. Обещанията са спазени“, добави тя.

.@karolineleavitt: "President Trump is using every lever of his executive power to secure our nation's borders... He is sending a very clear message to the rest of the world, if you are even thinking for a single second about illegally entering our country and breaking the laws… pic.twitter.com/yMQfdcfPgY