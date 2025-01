Шведската прокуратура съобщи, че е започнала предварително разследване по подозрение в саботаж и е разпоредила задържането на кораба „Вежен“ в Балтийско море, заподозрян в повреждането на подводен оптичен кабел между Латвия и остров Готланд.

Плавателният съд е собственост на Държавно параходство „Български морски флот“ - компания за морски превози (товарни и пътнически) със седалище във Варна.

"В разследването участват няколко органа, включително оперативният отдел на националната полиция, бреговата охрана и въоръжените сили", заяви прокурор Матс Люнгквист.

A suspect Malta registered ship, named Vezhen seems to have been ordered into Swedish harbour. A vessel from the Swedish coast guard is closely following her. pic.twitter.com/q3GyHFquXM