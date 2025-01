Публикуваха новия официален портрет на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Тя е снимана в Белия дом, ден след като Доналд Тръмп положи клетва като президент Щатите. Кадърът е черно-бял и показва първата дама в тъмен бизнес костюм и бяла риза и ръце, поставени върху огледална маса в Жълтата овална стая. На заден план се вижда извисяващият се Вашингтонски монумент.

