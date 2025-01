20 души са загинали при разбиването на самолет в щата Юнити в Южен Судан, съобщи „Ройтерс”. Първоначалната информация беше за 18 жертви. На борда на машината е имало 21 пътници и екипаж.

Самолетът е излетял от петролно находище в северната част на щата.

🔹A plane carrying 21 passengers and crew crashed in Unity state in South Sudan, killing 18 people, reports said today (Wednesday). pic.twitter.com/muSRNuiZzr — Voice (@Voice1288291) January 29, 2025

Разбил се е малко след началото на полета, съобщи радио „Мирая”, ръководено от Мисията на ООН в Южен Судан.

At least 18 people were killed and two others injured when a plane crashed in Unity State’s Rubkona County. The aircraft, which was traveling from the Unity oil fields to Juba, went down shortly after takeoff at 10:30AM.#SouthSudan #SSOX #SSOT pic.twitter.com/xfcMBFbQFw — Tor Madira Machier (@TorMadira) January 29, 2025

Според регионалния министър на информацията Гатвеч Бипал пътниците са били работници от петролната компания "Грийтър пайъниър опърейтинг къмпани" (Greater Pioneer Operating Company) - консорциум, който включва Китайската национална петролна корпорация и държавната Нилска петролна корпорация.

Plane crashes in South Sudan, killing 20 https://t.co/nexGzaWPz2 pic.twitter.com/r15nxVcW1F — NTV Kenya (@ntvkenya) January 29, 2025

Бипал не даде повече подробности за обстоятелствата, довели до катастрофата.

Update: A plane carrying 21 passengers, including the pilot, has crashed while departing from Unity Oil Field, killing 18 people and leaving three others in critical condition.



The pilot and co-pilot are among the dead. pic.twitter.com/Mx74CKWxRO — South Sudan Eagles Media (@ssemtv) January 29, 2025

В последните години в Южен Судан станаха няколко самолетни катастрофи. През септември 2018 г. загинаха 19 души, след като малък самолет, излетял от столицата Джуба за град Йирол, се разби.

Other recent crashes include an Iranian Air Force plane in Hamadan (pilots survived), a Citation 525 crash in Brazil(1… pic.twitter.com/DCfL8D6Nqx — NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2025

През 2015 г. десетки пътници загинаха, когато самолет руско производство се разби след излитане от летището в Джуба.

A plane transporting engineers from the Unity State oilfield to Juba crashed shortly after takeoff, resulting in 19 fatalities and two survivors. Authorities have visited the site, and several bodies have been recovered, many of which were beyond recognition. 📸 Lieth Nyak Jock pic.twitter.com/h6MINg3Ftw — Peter Louis (@peterlouis6) January 29, 2025

