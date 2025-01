Десетки звезди от световната музикална сцена се включиха в благотворителния концерт FireAid в подкрепа на пострадалите от опустошителните пожари в Лос Анджелис. На две отделни сцени излязоха изпълнители от различни жанрове - Стинг, Род Стюарт, Лейди Гага, Били Айлиш, и групите Red Hot Chili Peppers и Earth, Wind & Fire.

СНИМКИ ОТ КОНЦЕРТА ВИЖТЕ ТУК

Концертите бяха излъчвани на живо в избрани киносалони, както и в редица онлайн платформи. Зрители от цял свят имаха възможност да дарят средства, с които да подпомогнат усилията за предотвратяване на бъдещи бедствия.

„Ние сме калифорнийци, а Лос Анджелис е като втори наш дом. Правили сме наистина много записи в Холивуд, в различни студиа. За нас е много важно да дадем своя принос по такъв малък начин. Това е може би едно от най-важните ни участия досега“, заяви вокалистът на Green Day Били Джо Армстронг.

