Украински дронове атакуваха през нощта петролната рафинерия „Славнефт-ЯНОС“ в Ярославска област, съобщи “Киев Индипендънт“.

Разпространени в социалните мрежи кадри показват голям пожар в рафинерията, разположена на над 700 км от украинската граница. Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев потвърди атака с украински дронове и съобщи за ограничения на движението по пътя към Москва, без да коментира поражения по рафинерията.

⚡️Update: Major oil refinery in Russia's Yaroslavl on fire after Ukrainian drone strike.



The Slavneft-Yanos oil refinery, one of the five largest refineries in the country, is on fire following a drone attack on Aug. 6, monitoring channels reported.https://t.co/vXoERGJzVg — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 6, 2026

„Славнефт-ЯНОС“ е най-голямата рафинерия в Централна Русия и сред петте най-големи в страната. Тя преработва около 15 млн. тона суров петрол годишно и произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, втечнен газ и мазут.

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че същата рафинерия е била успешно атакувана и предишната нощ, определяйки я като важен обект за финансирането на руската война. По думите му украинските удари по руска енергийна инфраструктура ще продължат като отговор на руските атаки срещу украински градове и села.

Рафинерията край Ярославъл вече беше атакувана неколкократно, включително четири пъти само през май 2026 г. Украинската кампания срещу руската петролна инфраструктура доведе до временно спиране на работата на редица рафинерии и задълбочи проблемите с доставките на горива в Русия.

Редактор: Дарина Методиева