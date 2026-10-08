Снимка: Стопкадър, NOVA
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Адвокатите ѝ направиха изявление
Жената, осъдена на смърт в САЩ, която оцеля след две смъртоносни инжекции, е ядосана и объркана. Това съобщиха адвокатите на Криста Пайк, след като тя излезе от кома в болница в щата Тенеси. Първите ѝ думи били "Къде съм" и "Кои сте вие?"
Подсъдимата все още е в лечебното заведение, където получава медицинска помощ. Съдия по делото ѝ е поискал от щатските власти да запазят всички доказателства за провалената екзекуция, включително спринцовките.
Криста Пайк е в съзнание и говори след неуспешния опит за екзекуция с две смъртоносни инжекции
Върховният съд на Тенеси пък тепърва трябва да реши дали да издаде нова заповед за изпълнение на смъртното наказание на Пайк. Тя е осъдена за убийство на момиче, извършено през 1995 г. в съучастие с тогавашния приятел на осъдената на смърт. Тогава тя била едва на 18 години.Редактор: Никола Тунев
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