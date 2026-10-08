„Виж очите си навреме” – така се казва кампанията, която дава възможност с подвижна очна лаборатория с високоспециализирана апаратура и лекари в различни точки на страната да се направят безплатни прегледи. Д-р Васил Хайкин, който е част от екипа очната клиника към Александровска, каза в ефира на „Здравей, България” кампанията обхваща 29 населени места. Като вече е направен преглед на над 450 души. Могат да се възползват всички пациенти над 50-годишна възраст и пациентите с диабет, независимо от възрастта, не е необходимо записване.

В София има стационарен кабинет, където записването е предварително.

Лекарят разказа, че първо се прави снимка на окото, очното дъно, а изкуствен интелект разчита изображението. На място има и лекар, който също проверява резултата.

Направените прегледи сочат, че от 450-те пациенти, които вече са станали част от кампанията, около 150 души имат необходимост от допълнителни изследвания.

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Целта на кампанията е ранно установяване на симптоми, които трябва да бъдат диагностицирани.

В повечето от случаите очните заболявания започват безсимптомно и се установяват навреме при профилактични прегледи, каза лекарят. Сред заболяванията са глаукома, макулната дегенерация и диабетната ретинопатия. „Интересно е, че установяваме пациенти с диабетна ретинопатия, които не предполагат, че имат диабет”, допълни д-р Хайкин.

„Очите могат да бъдат прозорец към цялото общо състояние на организма”, каза още той.

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Редактор: Цветина Петрова