България е домакин на Международна конференция по Коридор 8. На нея се обсъжда напредъкът и възможностите за ускоряване на работата по проекта. Коридор 8 включва пътни и железопътни връзки и е част от Трансевропейската транспортна мрежа. В конференцията участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридора представители на НАТО, на САЩ, а също така и европейският комисар по разширяването Марта Кос. В рамките на форума се очаква да се проведе и среща между външните министри на България и Северна Македония.

"Коридор 8 е стратегически проект за нас", каза министърът на външните работи Велислава Петрова преди началото на срещата.

"От много години е приоритетен, но не винаги по него се работи с достатъчно ниво на активност, което е необходимо. Срещата е възможност да поддържаме политическия импулс, да видим докъде са стигнали съответните проекти и отсечки от него и да спрем да мислим за него само като малки проекти, а като един голям коридор, който трябва да бъде завършен", допълни министърът.

Видео: БГНЕС

"Другата година ни предстои да сме домакин на форум на свързаност. Там фокусът е върху средния коридор. Когато този коридор стигне до България, трябва да започне да ни свързва с останалите страни от Европа и Западни Балкани. Коридор 8 е именно тази връзка, която може да имаме със страните от Западни Балкани", заяви Петрова.

България е домакин на министерска конференция за Коридор VIII

Външният министър посочи, че е важно да се мисли за Коридор 8 в пълнота, защото той има възможност както за железопътна свързаност, така и за енергийна и военна мобилност. Работи се в посока на това да се спазят сроковете - до 2032 г., каза още Петрова и добави, че от страна на България политическата воля я има.

Марта Кос: България е врата към Европа, един ден целите Западни Балкани ще бъдат част от Съюза

„Работим за по-добрите връзки между хората на бъдещето. България е врата към Европа за Черноморския регион, както и за Турция. Западните Балкани играят много важна свързваща роля тук“. Това заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос по време на Международната конференция.

Видео: БГНЕС

Кос говори за значението на транспортната свързаност между България, Черноморския регион, Турция и Западните Балкани в рамките на форума, посветен на развитието на Коридор VIII и подобряването на връзките между Европа и региона. Тя посочи, че в Западните Балкани се реализират повече от 130 проекта, свързани с изграждането на нови пътища и железопътни линии, както и с работата по граничните пунктове.

„Но моята визия като комисар по разширяването е много по-широка. Вярвам, че един ден целите Западни Балкани ще бъдат част от нашата Европа. Тогава граничните пунктове и пътищата, за които споменах по-рано, вече няма да имат същото значение, защото ще бъдем една Европа. Една Европа, която работи заедно“, заяви тя. „Това е визията, по която работим в Брюксел, тук, в София, в Западните Балкани и, разбира се, в държавите членки“, добави европейският комисар.

Георги Пеев: Първите стъпки по Коридор 8 вече са предприети

Транспортният министър Георги Пеев каза, че първите конкретни стъпки вече са предприети. Със Северна Македония са създадени съвместни комитети, които са провели две срещи – в София и Скопие. На тях е набелязан конкретен план за действие. По думите му проектите по коридора се движат с ускорени темпове, а сроковете за реализацията им са заложени в следващата финансова рамка до 2034 г.

Най-голямото предизвикателство е общото тунелно съоръжение между България и Република Северна Македония, посочи министърът. България ще бъде водещата страна при реализацията на проекта, ще възлага процедурите и ще има водеща роля при изпълнението му. „Ние ще направим всичко възможно, за да ускорим този процес“, каза Пеев.

Той подчерта, че сега има необходимата политическа воля за реализацията на Коридор 8, както и финансова подкрепа от Европейската комисия. Според него значението на Коридора вече не е само транспортната свързаност, а и със сигурността в региона. „Ние сме във възлово местоположение. Не говорим само за свързаност, а говорим за сигурност“, посочи Пеев. Той отбеляза, че на фона на конфликтите и войните в близост до България сигурността в региона е не по-малко важна от свързаността.