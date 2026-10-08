Прокуратурата настоява бившият директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев да бъде задържан под стража, след като по разследването срещу него са събрани данни за въздействие върху свидетел. В момента той е под домашен арест по дело за организирана престъпна група, която според обвинението е събирала незаконни плащания от хотелиери по Черноморието.

Окръжната прокуратура в Бургас е внесла искане в съда за промяна на мярката за неотклонение на Мирчев от „домашен арест“ в „задържане под стража“.

Прокуратурата поиска арест за бившия директор на ВиК-Бургас

Причината е нова информация, събрана в хода на разследването. Според наблюдаващите прокурори има доказателства, че обвиняемият е оказвал влияние върху свидетел по делото. От държавното обвинение не уточняват по какъв начин се е осъществило въздействието.

Съдът ще разгледа искането на прокуратурата на 9 октомври от 13:00 часа.

Бившият ръководител на водоснабдителното дружество е разследван за предполагаемо участие в организирана престъпна група, действала от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. Според прокуратурата групата е създадена с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Разследващите твърдят, че участниците са използвали служебното си положение, за да получават неправомерни облаги.

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На 7 август, след шестчасово съдебно заседание, Бургаският окръжен съд постанови домашен арест за Цветан Мирчев и двама негови подчинени, които също са обвинени по разследването. Тогава стана ясно, че според прокуратурата тримата са участвали в схема за събиране на т.нар. „такса спокойствие“ от собственици на хотели по Черноморието.

Разследващите смятат, че чрез тази практика са били искани неправомерни плащания от представители на туристическия бизнес. Окончателното решение дали мярката му за неотклонение ще бъде променена предстои да бъде взето от Бургаския окръжен съд.

Редактор: Дарина Методиева