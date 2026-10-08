Бургаската окръжна прокуратура поиска промяна на мярката за неотклонение на бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев – от „домашен арест“ в „задържане под стража“. Причината е, че според държавното обвинение Мирчев е оказвал влияние върху свидетел. По случая вече са събрани и писмени свидетелски показания.

Очаква се съдът да се произнесе по искането на прокуратурата утре. Тогава ще стане ясно дали Мирчев ще бъде отведен в ареста.

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Припомняме, че Цветан Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението групата действала на територията на област Бургас от февруари 2024 г. до 14 юли.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Дарина Методиева