Чрез смяна на код скъпи лекарства са изнасяни, а пациентите са получавали евтини, каза вътрешният министър

МВР работи по няколко разследвания, които касаят различен тип източване на Здравната каса. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев. Със съмнителните практики са били запознати и ръководствата на НЗОК и НАП.

От това, което виждаме в единични случаи, можем да заключим, че мащабът е огромен. Същото касае и източването на НОИ”, каза Демерджиев.

Разследват източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“ в Плодвив

По думите му грешката е на този, който е позволил да се сменят кодове на скъпоструващите лекарства. 

Оставена е тази вратичка в системите и впоследствие е използвана. Така кодът на едно скъпоструващо лекарство е заменен с код на евтино такова. Впоследствие скъпите лекарства са насочени за реекспорт. Вместо да стигнат до хората, които имат нужда от тях, те са изнасяни в чужбина. И така е печелено на гърба на пациентите, които са останали без това скъпоструващо лечение”, каза Демерджиев.

Редактор: Ина Григорова

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