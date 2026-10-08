МВР работи по няколко разследвания, които касаят различен тип източване на Здравната каса. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев. Със съмнителните практики са били запознати и ръководствата на НЗОК и НАП.

„От това, което виждаме в единични случаи, можем да заключим, че мащабът е огромен. Същото касае и източването на НОИ”, каза Демерджиев.

Разследват източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“ в Плодвив

По думите му грешката е на този, който е позволил да се сменят кодове на скъпоструващите лекарства.

„Оставена е тази вратичка в системите и впоследствие е използвана. Така кодът на едно скъпоструващо лекарство е заменен с код на евтино такова. Впоследствие скъпите лекарства са насочени за реекспорт. Вместо да стигнат до хората, които имат нужда от тях, те са изнасяни в чужбина. И така е печелено на гърба на пациентите, които са останали без това скъпоструващо лечение”, каза Демерджиев.

Редактор: Ина Григорова