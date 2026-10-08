Досега няма ясни доказателства дали е имало счупване на епруветка и дали изобщо става дума за чума. Това заяви в "Пресечна точка" директорът на Института по микробиология на БАН проф. Пенка Петрова относно инцидента в сибирска лаборатория, при който почина лаборантка.

По думите на специалиста има достатъчно тестове и микробиологични методи, чрез които може да се установи дали това е чума. "Засега Русия не признава подобно нещо. Възможно е да става дума за друга белодробна инфекция", коментира проф. Петрова и увери, че няма причина за притеснение.

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"Независимо, че ние сме Институт по микробиология, нямаме контакти с руски лаборатории, които се занимават с чума. А в нашия институт има департамент по инфекциозна микробиология, който работи с аналози на човешката чума, които са безопасни и могат да се използват като моделни бактерии", стана ясно от думите ѝ.

В студиото на предаването проф. Петрова обясни и защо се работи с чума, въпреки че тя причинява тежко заболяване. "От една страна за създаването на ваксини, от друга страна чумата е интересна като причинител. Трябва да се работи в тази област, защото възниква антибиотнична резистентност, което ще бъде голям проблем на бъдещите поколения", каза директорът на Института по микробиология на БАН.

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Относно БЦЖ ваксината проф. Петрова посочи, че всички БЦЖ ваксини имат странични ефекти, което е добре доказано. "Сред страничните ефекти е възпалението на костите и това не е проблем само на нашата ваксина, произведена в България. Такива данни има и за френската ваксина. Освен това има и японска ваксина. Там има научни публикации, които показват, че има деца с подобни симптоми - възпаление на костите вследствие на поставянето на ваксината", отбеляза тя.

"Не трябва да се притесняваме и в този случай, защото честотата е едно на сто хиляди. Тук вече трябва да се направи сметка кое е по-важно - общественото здраве или здравето на едно от децата", добавя проф. Петрова.

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Редактор: Ивета Костадинова