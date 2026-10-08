Президентът Илияна Йотова призова България да поеме активна дипломатическа роля за прекратяване на войната в Украйна и за гарантиране на сигурността в Черно море. Държавният глава настоя за спешни консултации с Румъния и Турция, както и за разговори между шестте черноморски държави за възможен мораториум върху използването на дронове в морето.

В коментар за проведеното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) Йотова отхвърли опитите темата за морската сигурност да бъде превърната в част от предизборната кампания. „Да, ние сме в предизборна кампания. Естествено, че всеки ще го използва така, както намери за добре. Макар че темата, която вчера разгледахме, не може да бъде изборна тема. Тя беше свързана с рисковете и заплахите за морската ни сигурност и за критичната инфраструктура на България“, заяви президентът.

Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море и повече антидрон системи за наблюдение

По думите ѝ необходимостта от спешни действия е станала още по-очевидна след последните тежки инциденти с плавателни съдове на около 140 километра от българския бряг.

Йотова подчерта, че въпреки политическите разногласия, заседанието е позволило да бъдат обсъдени подробно рисковете пред страната. Разговорите продължиха близо пет часа и половина, като са били изслушани доклади на службите за сигурност и на всички министерства, имащи отношение към темата.

Според държавния глава участниците са постигнали широко съгласие по документ, който за първи път съдържа не само оценка на заплахите, но и конкретни препоръки към изпълнителната и законодателната власти, както и предложения за действия в рамките на Европейския съюз, НАТО и ООН. Окончателният текст обаче не е получил подкрепата на четирима от участниците. Президентът обясни, че основното противоречие било свързано с подхода към прекратяването на военните действия в Украйна. „Аз съм привърженик на това да се направи всичко възможно час по-скоро да има коалиция за мир. - eвропейско предложение, в което България активно да участва, за да предложим и ние текст за мир в Украйна, за приключване на военните действия с участието на всички страни“, посочи Йотова. Според нея липсата на дипломатическо решение създава опасност от допълнителна ескалация, която ще засегне не само Черноморския регион, но и европейската сигурност като цяло.

Тя предупреди за растящите разходи за въоръжение, икономическите последици от конфликта и продължаващата загуба на човешки животи. „Алтернативата на това според мен е все по-голяма ескалация на войната, все повече опасности не само в Черно море, но и за целия този регион, все повече средства, които ще се плащат за производство и употреба на оръжие, и, за съжаление, много млади животи, които си отиват всеки ден“, заяви президентът.

Йотова уточни, че останалите участници са имали различно виждане по този въпрос, но не пожела да говори от тяхно име.

Държавният глава открои три основни направления, по които според нея е постигнато съгласие. Първото е активизирането на политическите и дипломатическите усилия за започване на преговори за прекратяване на войната.

Президентът Илияна Йотова свиква КСНС

„Трябва да бъдат използвани всички политически и дипломатически канали, за да седнем на масата на преговорите. Това няма да стане за ден-два. Разбира се, че такива преговори се водят на различни нива, но този разговор трябва да започне, защото и самата война, и последиците от нея са катастрофални“, подчерта Йотова.

Втората стъпка предвижда спешни консултации с Турция и Румъния за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море, включително в районите, свързани с изключителните икономически зони на трите държави.

Третото предложение е да започнат разговори между всички шест държави с излаз на Черно море за постигане на общо решение относно възможен мораториум върху използването на дронове в морския регион. Според президента подобна инициатива би могла да допринесе за ограничаване на рисковете за гражданското корабоплаване и критичната инфраструктура.

Редактор: Цветина Петкова