България има стратегическа роля за свързването на Европейския съюз със Западните Балкани, Турция и Черноморския регион. Около тази позиция се обединиха министър-председателят Румен Радев и европейският комисар по разширяването Марта Кос по време на срещата им в София. Сред основните теми на разговора бяха европейската интеграция на страните кандидатки, развитието на транспортната инфраструктура и засилването на енергийните и търговските връзки в региона.

Двамата обсъдиха перспективите пред разширяването на ЕС и необходимостта държавите, които се стремят към членство, да утвърждават устойчиво европейските принципи и ценности.

Коридор 8 за нас е стратегически проект, заяви министърът на външните работи

Специално внимание беше отделено на изграждането на транспортен Коридор №8, който трябва да подобри връзките между България, Северна Македония и Албания. Радев и Кос подчертаха, че развитието на транспортната, енергийната и дигиталната инфраструктура е важно както за икономическия напредък на Балканите, така и за сближаването на региона с Европейския съюз.

По-рано европейският комисар участва в международната министерска конференция, посветена на Коридор №8, която се проведе в българската столица.

Bulgaria is a gateway to Europe. A crucial connector to the Western Balkans and Türkiye. At today’s Corridor VIII Ministerial, we discussed work to complete the missing transport links through Bulgaria, North Macedonia and Albania. This is key to strengthening cooperation in the Western Balkans and bringing the region closer to the EU. In preparation for next year’s Connectivity Summit, I discussed with Prime Minister Radev, Foreign Minister Petrova and Transport Minister Peev how to strengthen our energy and trade links across the Black Sea and the South Caucasus. — Marta Kos (@MartaKosEU) October 8, 2026

„България е врата към Европа за Черноморския регион, както и за Турция. Западните Балкани играят много важна свързваща роля тук“, заяви Кос пред участниците във форума.

Тя посочи, че в Западните Балкани се изпълняват над 130 инфраструктурни проекта, свързани с изграждането на пътища, железопътни линии и подобряването на граничните пунктове.

Според нея обаче дългосрочната цел надхвърля развитието на транспортните връзки.

Снимка: МС

„Вярвам, че един ден целите Западни Балкани ще бъдат част от нашата Европа. Тогава граничните пунктове и пътищата, за които споменах по-рано, вече няма да имат същото значение, защото ще бъдем една Европа. Една Европа, която работи заедно“, подчерта еврокомисарят.

След срещата с българския премиер Кос публикува позиция и в социалната мрежа X, в която отново открои стратегическото значение на страната ни.

По думите ѝ участниците в министерската конференция са обсъдили ускоряването на работата по липсващите транспортни връзки между България, Северна Македония и Албания. Тяхното завършване ще допринесе за по-тясното сътрудничество между държавите и за европейската интеграция на Западните Балкани.

Енергийната сигурност и търговията през Черно море и Южен Кавказ също са били сред водещите теми в разговорите на Кос в София.

Европейският комисар съобщи, че е обсъдила възможностите за укрепване на тези връзки с премиера Румен Радев, външния министър Велислава Петрова и министъра на транспорта Пеев. Разговорите са част от подготовката за предстоящата през следващата година среща на върха, посветена на свързаността.

Според Кос подобряването на инфраструктурата и икономическите връзки е важна стъпка към изграждането на по-обединена и конкурентоспособна Европа.

Редактор: Цветина Петкова