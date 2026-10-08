Двамата обсъдиха необходимостта държавите, които се стремят към членство, да утвърждават устойчиво европейските принципи и ценности

България има стратегическа роля за свързването на Европейския съюз със Западните Балкани, Турция и Черноморския регион. Около тази позиция се обединиха министър-председателят Румен Радев и европейският комисар по разширяването Марта Кос по време на срещата им в София. Сред основните теми на разговора бяха европейската интеграция на страните кандидатки, развитието на транспортната инфраструктура и засилването на енергийните и търговските връзки в региона.

Двамата обсъдиха перспективите пред разширяването на ЕС и необходимостта държавите, които се стремят към членство, да утвърждават устойчиво европейските принципи и ценности.

Коридор 8 за нас е стратегически проект, заяви министърът на външните работи

Специално внимание беше отделено на изграждането на транспортен Коридор №8, който трябва да подобри връзките между България, Северна Македония и Албания. Радев и Кос подчертаха, че развитието на транспортната, енергийната и дигиталната инфраструктура е важно както за икономическия напредък на Балканите, така и за сближаването на региона с Европейския съюз.

По-рано европейският комисар участва в международната министерска конференция, посветена на Коридор №8, която се проведе в българската столица.

„България е врата към Европа за Черноморския регион, както и за Турция. Западните Балкани играят много важна свързваща роля тук“, заяви Кос пред участниците във форума.

Тя посочи, че в Западните Балкани се изпълняват над 130 инфраструктурни проекта, свързани с изграждането на пътища, железопътни линии и подобряването на граничните пунктове.

Според нея обаче дългосрочната цел надхвърля развитието на транспортните връзки.

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Снимка: МС

„Вярвам, че един ден целите Западни Балкани ще бъдат част от нашата Европа. Тогава граничните пунктове и пътищата, за които споменах по-рано, вече няма да имат същото значение, защото ще бъдем една Европа. Една Европа, която работи заедно“, подчерта еврокомисарят.

След срещата с българския премиер Кос публикува позиция и в социалната мрежа X, в която отново открои стратегическото значение на страната ни.

По думите ѝ участниците в министерската конференция са обсъдили ускоряването на работата по липсващите транспортни връзки между България, Северна Македония и Албания. Тяхното завършване ще допринесе за по-тясното сътрудничество между държавите и за европейската интеграция на Западните Балкани.

Енергийната сигурност и търговията през Черно море и Южен Кавказ също са били сред водещите теми в разговорите на Кос в София.

Европейският комисар съобщи, че е обсъдила възможностите за укрепване на тези връзки с премиера Румен Радев, външния министър Велислава Петрова и министъра на транспорта Пеев. Разговорите са част от подготовката за предстоящата през следващата година среща на върха, посветена на свързаността.

Според Кос подобряването на инфраструктурата и икономическите връзки е важна стъпка към изграждането на по-обединена и конкурентоспособна Европа.

Редактор: Цветина Петкова

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