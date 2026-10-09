България не води разговори за преразглеждане на условията, които Република Северна Македония трябва да изпълни по пътя си към Европейския съюз. София остава категорична, че вписването на българите в македонската конституция не може да бъде отлагано за по-късен етап от присъединителния процес. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на парламентарния контрол.

Позицията беше изразена в отговор на въпрос от депутата от „Възраждане“ Ангел Георгиев, който поиска разяснения дали България би допуснала предоговаряне на европейската преговорна рамка или конституционни изменения, които да влязат в сила на по-късна дата.

Ива Михайлова: Тук ми казват, че няма как да ме лекуват

Петрова подчерта, че подобни предложения са неприемливи за българската страна и няма основания да се започват нови преговори по вече договорените ангажименти.

Според външния министър постигнатият европейски консенсус определя ясни стъпки за напредъка на Северна Македония към членство в ЕС. Всяка следваща фаза от процеса зависи от изпълнението на конкретните задължения, които Скопие вече е поело.

Основен приоритет за България остава гарантирането на равноправието на хората с българско самосъзнание в съседната държава. Първата необходима стъпка е приключването на процедурата по конституционните промени, чрез които българите да бъдат изрично включени сред общностите, признати в основния закон на страната.

Петрова припомни, че този ангажимент е част от договорената европейска рамка и представлява условие за преминаване към същинския етап на преговорите за членство. Затова България няма да подкрепи вариант, при който промените бъдат приети с отложено действие.

Темата за Ива Михайлова намери отзвук днес в Народното събрание. По време на парламентарно изслушване външният министър Велислава Петрова припомни, че България е започнала разговори за осигуряване на медицинска помощ за Ива Михайлова още в средата на август.

Петрова коментира и последните разговори с външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, след които е станало възможно български лекари да окажат медицинска помощ на Михайлова. „Видяхте вчера от разговора с Муцунски, че това вече е възможно. Надявам се това да не е просто жест, с който се разрешава да дойдат лекари, а наистина да доведе до възможност за лечение от тяхна страна“, заяви Петрова.

Външният министър съобщи още, че Министерството на външните работи проучва възможностите за предприемане на правни действия пред Европейския съд по правата на човека. По думите ѝ ведомството е в процес на разглеждане на вариантите за подаване на необходимите документи до съда в Страсбург.

Редактор: Цветина Петкова