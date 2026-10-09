Нова технология ще поставя невидим „воден знак“ върху текстове, генерирани с AI. Изискването е част от Европейския акт за изкуствен интелект, а технологията се разработва от български учени. Какво представлява и какъв ефект се очаква да има - темата коментира директорът AI приложения към INSAIT Ясен Кипров в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Тази технология позволява текстове, генерирани от изкуствен интелект, да не се различават видимо от останалите, но да имат вътрешна сигнатура, чрез която да може математически да се докаже, че даден текст е генериран именно от конкретен модел”, каза той.

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По думите му потребителите няма да виждат водния знак, но той ще бъде улавян от детектори. „Една от задачите при разработването на водните знаци е текстовете да запазят същото качество, без да се нарушава тяхната цялост и без да се различават по никакъв начин от останалите”, уточнява Кипров.

„Всички институти и компании, които работят по темата, включително OpenAI, Anthropic и др., имат за задача да създадат технология, която да интегрира воден знак в генерираните текстове и детектор за такива”, обясни той.

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