Ново проучване на Центъра за изследване на обществените въпроси Associated Press-NORC установява, че повечето американци - 64 процента, смятат, че изкуственият интелект (ИИ) се развива „твърде бързо“, докато 27 процента казват, че развитието му е „умерено/точно каквото трябва“, и само 8 процента смятат, че се движи „твърде бавно“.

Рискът мощни модели на ИИ да избягат от човешкия контрол и да навредят на човечеството - тема, която някога беше част от научната фантастика - се очертава като все по-голям проблем. Дори лидерите на компаниите, които разработват водещи модели на ИИ, призовават за забавяне на темпото, за да може правителственото регулиране да ги настигне.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп се противопостави на забавянето на развитието на ИИ поради опасения, че Китай ще придобие предимство в тази технология. Центровете за данни, захранващи проекти с ИИ, също заеха важна роля в големите политически надпревари с наближаването на междинните избори.

Около 8 от всеки 10 пълнолетни граждани в САЩ казват, че е „изключително“ или „много“ важно правителството на САЩ да гарантира, че ИИ остава под човешки контрол, като има вероятност те да искат от правителството да даде приоритет и на защитата на работната сила в страната. Повечето пълнолетни американци също така смятат, че свеждането до минимум на екологичните вреди и растежът на американската икономика са от първостепенно значение. Около половината казват това за насърчаването на технологичните иновации, а малко по-малко са на същото мнение по отношение на конкуренцията с Китай.

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Стефани Стюарт, учителка по природни науки в прогимназия в Сънсет, щата Юта, казва, че е разочарована от противопоставянето на президента срещу регулирането на ИИ. „Липсва всякакъв контрол над проблема. Просто сме оставили тези компании да правят каквото си поискат, без никакви регулации“, коментира 53-годишната Стюарт.

Рон Тойш, шофьор на камион, който живее в селския район Олдън, Минесота, отбелязва, че неговото най-голямо опасение по отношение на ИИ е потенциалната загуба на работни места - включително неговото собствено.

„Напълно реално си представям колона от автономни камиони, които се движат денонощно по междущатска магистрала I-35, товарейки и разтоварвайки стоки. Просто виждам как това ще стане реалност“, казва 58-годишният Тойш.

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„Имаше един филм - „Терминатор“, в който роботите се върнаха и избиха човечеството“, добавя той. „Хората веднага правят връзка с това. Не знам докъде ще стигнат нещата. Наричат го еволюция, а аз реално нямам никакъв контрол над случващото се.“

Като учител Стефани Стюарт редовно използва ИИ, за да си помага в работата, включително за създаване на домашни работи или съдействие при тестове. Тя обаче е дълбоко загрижена за въздействието на ИИ върху децата. „Трябва да защитим децата. Трябва да защитим тийнейджърите. Трябва да защитим поверителността на данните, трябва да се опитаме да направим нещо“, категорична е тя.

Редактор: Ивета Костадинова