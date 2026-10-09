Проверки от НЗОК, ДАНС, „Икономическа полиция” и Здравното министерство установиха нарушения в 21 аптеки в 12 области у нас. Нередностите са свързани с отпуснати лекарства, при които няма съвпадение между националния номер и продуктовия код (GTIN). Така неоснователно са получени суми в размер на над 1 млн. евро, съобщават от Здравната каса.

Изискани са допълнителни данни от „Информационно обслужване“ (ИО) и за 2025 г. В координация с ИО, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на медикаментите се предприемат действия за предстоящо въвеждане на контрол в реално време, за да не бъдат допуснати други подобни случаи.

Вътрешният министър: НЗОК е източвана по няколко начина, мащабът е огромен

От НЗОК уверяват, че ще продължат да работят за гарантиране на коректното и законосъобразно разходване на публичните средства.

Редактор: Ина Григорова