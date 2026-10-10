Германия заяви днес, че ще запази санкциите срещу Русия във връзка с войната ѝ срещу Украйна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че неговата администрация временно е отменила американските санкции срещу руското гориво, предаде „Ройтерс“.

„Федералното правителство взе под внимание решението на САЩ относно доставките на руски дизел“, каза в изявление правителственият говорител Щефан Корнелиус.

Той посочи, че позицията на Германия остава ясна: „Федералното правителство остава ангажирано с решенията за санкции срещу Русия и работи с европейските си партньори върху по-нататъшни санкции“. По думите му подкрепата на Германия за Украйна остава непроменена и дипломатическите усилия за постигане на решение ще продължат.

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Тръмп заяви снощи, че Русия е съгласна да доставя дизелово гориво на световните пазари в опит да понижи цените му. Той заяви, че неговата администрация временно е отменила американските санкции срещу руското гориво, които имаха за цел да лишат Москва от приходи за войната ѝ срещу Украйна.

Цените на дизеловото гориво, използвано в селското стопанство, за отопление на домове и за товарния транспорт се повишиха до почти рекордни нива, което представлява риск за съпартийците на Тръмп от Републиканската партия в навечерието на предстоящите междинни избори в САЩ на 3 ноември, които ще определят дали те ще запазят крехкия си контрол над американския Конгрес.

Канцлерът Фридрих Мерц, който посети Киев миналия уикенд, неколкократно заяви, че Германия, най-големият европейски донор на Украйна, няма да намали подкрепата си за правителството в Киев.

Редактор: Цвета Лазаркова