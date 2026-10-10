Заместник-губернаторът на турската провинция Афьонкарахисар Ихсан Айранджъ починал, след като бил прострелян в главата. 46-годишният мъж е открит в автомобила си на паркинга на термален хотел в центъра на града.

Айранджъ, който бил и генерален секретар на областната администрация, получил спешна медицинска помощ на място, след което е транспортиран с линейка до болницата на Университета по здравни науки в Афьонкарахисар. Въпреки усилията на лекарите той починал.

В петък областната управа потвърди смъртта му и съобщи, че са започнали наказателно и административно разследване. В официалното изявление не се посочват подробности за обстоятелствата около стрелбата.

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Информационната агенция „Ихлас“, съобщи, че става дума за самоубийство. Тази информация обаче не е потвърдена от областната управа.

Ихсан Айранджъ е роден през 1980 г. в района Сулуова, провинция Амасия. Завършил е Факултета по политически науки на Истанбулския университет. Преди да постъпи на работа в държавната администрация през 2008 г., работил в частния сектор. В професионалната си кариера бил областен управител в Кале, Чайкара, Гьолбашъ и Мут, както и заместник-губернатор на Ерзинджан. През ноември 2024 г. е назначен на същата длъжност в Афьонкарахисар.

Редактор: Дарина Методиева