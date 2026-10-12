Полицията във Великотърновско разследва нападение над жена, извършено от четирима маскирани мъже в Павликени, съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.

По първоначална информация побоят е нанесен в събота около 23:30 часа. Пострадалата е получила леки телесни повреди.

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За нападението органите на реда са били уведомени в неделя по обяд, когато от Спешна помощ в Павликени е подаден сигнал за жена с наранявания вследствие на побой. Полицията изяснява обстоятелствата около инцидента и самоличността на нападателите. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова