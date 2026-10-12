Има огромен брой граждани на Северна Македония, чиито права са смачкани, както на Ива Михайлова. Затова сред македонското общество, дори сред техни държавни служители, има сериозна солидарност към подобни случаи на несправедливост. Това каза в ефира на NOVA NEWS Виктор Стоянов от Фондация „Македония“.

„Споделял съм детайли относно това дело - че има много незаконни елементи по него и неспазване на законите на РСМ. Смятам, че за това трябва да се говори открито в европейските институции и Северна Македония да намери начин да поправи тези свои недостатъци“, заяви Стоянов.

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По думите му това води до там, че гражданите на Северна Македония взимат съдбата си в свои ръце, както в случая Ива Михайлова е минала през граничен пункт и се е прибрала в България.

Според Стоянов външният министър Муцунски и премиерът Мицкоски ще използват случая с прибирането на Ива, за да се опитат да създадат ново напрежение между България и Северна Македония и да насадят чувство на вина в нашата държава.

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„Нашият външен министър каза, че няма никакво участие на българската държава в този процес. Това е едно напълно законно прибиране в България през граничен пункт“, посочи той. По думите му очевидно македонската държавна администрация е проявила солидарност с Ива Михайлова и са я пропуснали да дойде в България за лечение.

„Тя по никакъв начин не бяга от правосъдието на Северна Македония. На 9 ноември е следващото заседание по нейното дело и съм сигурен, че тя, чрез своя адвокат, ще бъде на линия за това дело и след като се възстанови физически, ще се върне, за да докаже своята невинност по тази катастрофа“, категоричен бе Виктор Стоянов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова