23-годишната Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония и месеци наред водеше битка за възможността да се лекува у нас, вече е в България. Тя ще се лекува в „Пирогов“, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Завръщането ѝ идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции.

По думите му Михайлова ще бъде разпитана кога и как е пресякла границата и при нужда ще ѝ бъде осигурена охрана. Демерджиев обяви, че тя или адвокатът ѝ не са се свързали с Външно министерство.

Казусът с Ива Михаилова: Фондация „Македония“ - с твърдения за натиск и нарушения в РСМ

Oт МВнР съобщиха за NOVA, че ведомството не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. Контакт с адвоката ѝ е бил установен непосредствено преди неговото изявление.

От Външно министерство подчертават, че най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение. България последователно е подкрепяла усилията си това да се случи. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции, добавят от ведомството.

Случаят на младата жена предизвика широк обществен отзвук заради тежкото ѝ здравословно състояние. След катастрофата документите за самоличност на Ива Михайлова били отнети, а съдебните власти в Северна Македония ѝ наложили забрана да напуска Кочани и страната. Така в продължение на месеци младата жена не можеше да се прибере в България, за да получи необходимото ѝ специализирано лечение.

Бащата на Ива Михайлова: Набедиха дъщеря ми за смъртоносната катастрофа заради българския ѝ паспорт

През октомври 2025 г. Ива Михайлова участва в тежък пътен инцидент край Кочани. При челния сблъсък загива човек от другия автомобил, а няколко души са ранени. Самата Ива получава сериозни травми, включително на гръбначния стълб.

Според разказа ѝ другият автомобил е навлязъл в нейното платно, след като водачът му се опитал да заобиколи спряла полицейска кола. Разследващите в Северна Македония обаче поддържат различна версия за случилото се и срещу българката е повдигнато обвинение. Защитата ѝ оспорва заключенията на обвинението, като се позовава на независими експертизи, според които именно другият автомобил е навлязъл в насрещното движение.

След катастрофата документите за самоличност на Михайлова са иззети, а съдебните ограничения не ѝ позволяват да напусне страната. Междувременно здравословното състояние на младата жена се влошава. По информация на адвокатите ѝ тя страда от неврологични усложнения, частична парализа и силни болки, които налагат ежедневен прием на обезболяващи.

Македонска българка Ива Михайлова: Надявам се процесът срещу мен да продължи справедливо

Ива многократно настоява да бъде допусната до специализирано лечение извън РСМ. По думите ѝ лекарите са я уведомили, че необходимите медицински процедури могат да бъдат извършени в България, Израел или Турция.

Въпреки представените медицински документи исканията ѝ да напусне страната са отхвърляни от местните съдебни власти. Историята предизвиква реакции и в България. В подкрепа на Ива са организирани протести, български депутати присъстват на съдебни заседания, а институциите поставят въпроса пред властите в Скопие.

В началото на октомври 2026 г. става ясно, че Северна Македония е дала съгласие български медицински специалисти да прегледат младата жена. Това обаче не решава основния проблем - възможността тя да получи необходимото лечение на българска територия.

Сега, близо година след катастрофата, Ива Михайлова вече е в родината си. Завръщането ѝ бележи важен обрат в продължилата месеци битка за достъп до медицинска помощ. Междувременно съдебното производство в Северна Македония остава отделен въпрос. Защитата на младата жена продължава да оспорва обвинението и заключенията за причините за катастрофата.

Случаят с Ива Михайлова придоби и допълнително политическо измерение в началото на септември, когато властите в Северна Македония поставиха въпроса за съдебното минало на баща ѝ Симеон Михайлов. Според информация, публикувана в местните медии и цитирана от NOVA, той е издирван за изтърпяване на присъда от 12 години и половина, свързана с обвинения за опит за убийство, насилие и престъпно сдружаване.

Премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски публично заяви, че очаква България да съдейства за екстрадицията му. От българското посолство в Скопие тогава посочиха, че не разполагат с информация за случая.

РСМ издирва бащата на Ива Михайлова, за да излежи присъда от 12,5 години. Посолството ни в Скопие: Нямаме такава информация

Самият Симеон Михайлов отхвърли обвиненията и заяви, че е станал жертва на политическо преследване по време на управлението на Никола Груевски. По думите му бизнесът му е бил отнет, а впоследствие е получил присъда за престъпление, което твърди, че не е извършил.

Михайлов изрази съмнения, че публичното припомняне на неговото съдебно минало цели да отклони вниманието от делото срещу дъщеря му. Той поддържа позицията, че Ива е обвинена несправедливо за катастрофата и че отношението към семейството е свързано с българското им гражданство и самосъзнание.

Редактор: Цветина Петкова