Случаят с Ива Михаилова в Република Северна Македония предизвиква остри реакции у нас след като Основният съд в македонския град Кочани отново постанови пореден отказ сънародничката ни да проведе необходимото ѝ лечение извън пределите на РСМ.

Младата жена от Кочани има нужда от лечение, което не могат да ѝ предоставят в Северна Македония. Тя е пострадала при катастрофа, след което е обвинена за инцидента и вече 6 месеца съдът не я пуска да дойде в България и да се лекува. Решението предизвика остра реакция от страна на Министерството на външните работи на Република България.

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Според Виктор Стоянов от Фондация „Македония“ по казуса има редица нарушения, а действията на македонските власти пораждат сериозни въпроси. „Още в началото на казуса ми направи впечатление, че тя няма обвинения, а мярка за неотклонение. Тя беше с т.нар. предложение за обвинение, което по законите на Севена Македония значи нещо като заподозрян“, заяви Стоянов.

По думите му свидетели по делото са дали показания, че Ива Михаилова не е напускала своята лента, но впоследствие са получили обвинения за лъжесвидетелстване. „Това е директен натиск от прокурора над свидетели“, коментира Стоянов. Той критикува и реакциите на българските институции по случая: „Никой от нашите политици не повдига въпроса за нейната невинност, а всеки говори за нейното лечение“.

По думите на Стоянов службите в Северна Македония нямат право да отнемат българския паспорт на Ива Михаилова. „Службите в Северна Македония нямат право да вземат българския ѝ паспорт, а само македонския. Това е едно от многото закононарушения. Затова виждаме тези остри реакции от МВнР“, каза той.

Стоянов коментира и здравословното състояние на Михаилова. По думите му тя е в тежко състояние и се нуждае от спешна операция. „В момента Ива Михаилова е в тежко състояние с един счупен прешлен и прекъснат гръбначен нерв. Вследствие на това има силно ограничение в движението и има нужда от спешна операция, която се извършва в една болница в София. Извършва се и в Турция, и в Израел, но не и в Северна Македония“, заяви Стоянов.

Той допълни, че въпреки това съдът в Щип е преценил, че Михаилова няма нужда от операция.„Дори правото ѝ да отиде на рехабилитация до съседния град е отказано“, споделя още Стоянов.Според него зад действията на властите в Северна Македония стоят две основни причини. „Първата причина за тези действия според нас е опитът за прикриване на вината на полицаите в случая. Втората е, че Ива Михаилова ясно заяви, че тя е българка, а ние знаем какво е тенденциозното отношение на властите в съседката ни към хората с българско самосъзнание“, коментира Стоянов.

От Фондация „Македония“ обявиха, че организират мирен протест пред посолството на Република Северна Македония в София. Той ще се проведе на 31 август от 12:00 часа.

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Редактор: Иван Иванов