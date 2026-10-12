Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни Ива Михайлова да е напуснала страната. Позицията на ведомството, изпратена до NOVA, идва, часове след като младата българка се завърна в България и заяви, че е преминала границата напълно законно.

„Уважаеми, във връзка с лицето, за което отправяте запитване, Ви уведомяваме, че са извършени проверки в системата за граничен контрол на Министерството на вътрешните работи. Установено е, че за посоченото лице няма регистрирано излизане от територията на РС Македония“, се казва в официалния отговор на северномакедонското МВР.

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Според Министерството на вътрешните работи на Северна Македония не само липсват данни младата българка да е напуснала страната, но и българската Гранична полиция не е установила регистрирано законно влизане на нейно име в България. Информацията е получена след проверки, извършени чрез съвместния контактен център между двете държави.

От северномакедонското МВР уточняват, че срещу Михайлова продължава да действа съдебна забрана за напускане на страната. „Министерството на вътрешните работи извърши проверки в системата за граничен контрол, при които беше установено, че за лицето Ива Михайлова, спрямо което е в сила съдебна забрана, няма регистрирано излизане от територията на Македония“, се посочва в официалното съобщение.

Ведомството допълва, че е потърсена информация и от българските гранични власти.

„Допълнително, чрез Съвместния контактен център с България, бяха извършени проверки и от българската Гранична полиция, откъдето е получена информация, че за посоченото лице няма регистрирано законно влизане на територията на България“, съобщават от министерството.

Според предоставените данни последното регистрирано влизане на Михайлова в България е било през септември 2025 г. Месец по-късно, през октомври същата година, е отчетено излизането ѝ от България и влизането ѝ в Северна Македония.

Изявлението поставя въпроси около обстоятелствата, при които Михайлова е напуснала западната ни съседка. По-рано днес тя и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха пред NOVA, че са преминали през официален граничен контролно-пропускателен пункт, като са представили документите си.

„Прибрахме се съвсем легално през границата с моя адвокат. Предстои ми лечение в „Пирогов“. Бях репресирана заради българския си произход и не се чувствах добре. Щастлива съм, че съм тук и се чувствам в безопасност“, каза Михайлова.

Защитникът ѝ също беше категоричен, че пътуването е осъществено през официален граничен пункт. „Извадихме си документите и преминахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме“, заяви Димитров.

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Адвокатът на Ива Михайлова в Северна Македония Насер Рауфи заяви, че не е бил предварително уведомен за решението ѝ да се прибере в България. Пред македонския вестник „Вечер“ той посочи, че е научил за напускането ѝ едва тази сутрин и потвърди, че тя не е разполагала със съдебно разрешение да излезе от страната.

„И аз съм изненадан. Тази сутрин ме уведомиха, че е преминала границата. Няма разрешение от съда. Тъкмо възнамерявахме да подадем ново искане, тъй като имаше информация от Министерството на външните работи, че български лекари ще пристигнат, за да я прегледат“, обясни Рауфи.

По думите му съдебното производство срещу Михайлова ще трябва да продължи в нейно отсъствие. Предстои защитата да представи заключението на своя експерт по пътнотранспортни произшествия, който трябва да даде показания във връзка с обстоятелствата около катастрофата. Рауфи предполага, че решението за завръщането в България е било взето съвместно с българския ѝ адвокат Николай Димитров.

Президентът Илияна Йотова коментира, че е научила за завръщането на Михайлова едва тази сутрин и към момента не разполага с информация как е напуснала Северна Македония. „Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че първо компетентните органи в България трябва да се произнесат“, посочи държавният глава. Йотова изрази готовност да се срещне с младата жена, когато здравословното ѝ състояние позволява.

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че ще бъде извършена проверка за начина, по който Михайлова е преминала границата. „Ще бъдат разпитани, за да се установи дали, кога, къде и как е пресечена границата. Ще проверим и всички други обстоятелства, включително дали има нужда от охрана“, заяви той.

Външният министър Велислава Петрова уточни, че Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за пътуването и не е участвало в организирането му. Според нея случаят показва, че продължителното търсене на решение за лечението на Михайлова не е довело до необходимия резултат.

През октомври 2025 г. Ива Михайлова пострада тежко при катастрофа край Кочани в Северна Македония. При челния сблъсък загина човек от другия автомобил, а младата жена получи сериозни травми на гръбначния стълб.

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Срещу нея беше повдигнато обвинение във връзка с катастрофата. Михайлова твърди, че другият автомобил е навлязъл в нейното платно, докато прокуратурата поддържа различна версия за произшествието.

След инцидента документите ѝ бяха отнети и ѝ беше наложена забрана да напуска Северна Македония. В продължение на месеци тя настояваше да получи разрешение за специализирано лечение в България заради влошаващото си здравословно състояние. На 12 октомври стана ясно, че Михайлова вече е на българска територия. Очаква се тя да премине медицински прегледи в „Пирогов“.