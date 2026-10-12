След повече от година, прекарана в Северна Македония след тежката катастрофа край Кочани, Ива Михайлова вече е в България. Младата жена пристигна за медицински прегледи и лечение, след като здравословното ѝ състояние се е влошило. Пред журналисти тя и адвокатът ѝ Николай Димитров разказаха как е преминала границата и защо са взели решението да се приберат у нас.

„Прибрахме се съвсем легално през границата вчера с моя адвокат от Северна Македония, предстои ми лечение в „Пирогов“, предстои да видя какво. Бях репресирана заради българския си произход и не се чувствах добре. Не знам колко време ще остана в България, ще преценя дали да се върна. Щастлива съм, че съм тук и се чувствам в безопасност. През цялото време усещах подкрепата на България, целият народ беше с мен“, заяви българката Ива Михайлова.

Ива Михайлова се прибра в България от Северна Македония

Тя добави, че не се чувства добре здравословно и затова се е решила на тази стъпка. Михайлова изрази надежда събитията да се развият положително.

Адвокатът ѝ Николай Димитров разказа, че решението за пътуването е било взето предишния ден, след като младата жена го потърсила заради влошеното си състояние.

„Вчера Ива се свърза с мен и каза, че не се чувства добре. Взехме решението двамата да опитаме да я доведем в България, за да бъде прегледана тук. Вместо да чакаме някакви комисии, лекарите ще направят прегледа сега и ще установят какво е състоянието ѝ. Тя ще съдейства за процеса и за всичко, което е необходимо. Но трябва да се погрижи за здравето си. Не можем повече да чакаме“, категоричен беше защитникът.

По думите му двамата са преминали през официален граничен контролно-пропускателен пункт, като служителите от северномакедонска страна са били наясно със самоличността на Михайлова.

„Минахме през граничен контролно-пропускателен пункт. Извадихме си документите и преминахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме“, обясни Димитров.

Той коментира и въпросите около това дали българските институции са били предварително уведомени за завръщането ѝ. „Външното ни министерство не е длъжно да знае. Те работят по дипломатически път. Нашият път не е много дипломатичен, но в случая трябваше да се действа по този начин. Няма по-голямо последствие от това тя да стои без адекватно лечение, унижавана, с две патрулки и с незаконни влизания в дома ѝ, само защото декларира, че е българка“, заяви адвокатът.

Ива Михайлова разказа, че е прекарала в Северна Македония точно една година и няколко дни след катастрофата. Тя твърди, че през този период е била подложена на натиск. „Аз съм била изключително дискриминирана от македонската държава заради българския си произход и самосъзнание“, заяви младата жена.

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Михайлова изрази разочарование и от развитието на съдебното производство срещу нея. Според нея по делото са били изречени множество неистини, въпреки показанията на свидетели в нейна подкрепа. Тя изрази надежда случаят да приключи благоприятно, но призна, че не знае какво предстои.

Адвокат Димитров поясни, че Михайлова ще остане в България докато лекарите преценят, че е необходимо и тя не се почувства сигурна, че като се върне в Северна Македония няма да бъде репресирана заради българския си произход.

Припомняме, че през октомври 2025 г. 23-годишната Ива Михайлова пострада тежко при катастрофа край Кочани в Северна Македония. При челния сблъсък загина човек от другия автомобил, а самата тя получи сериозни травми на гръбначния стълб. Младата жена твърди, че насрещната кола е навлязла в нейното платно, докато се опитвала да заобиколи спрян полицейски автомобил. Прокуратурата обаче поддържа различна версия и ѝ повдигна обвинение, което защитата оспорва с независими експертизи.

След инцидента българските и северномакедонските ѝ документи бяха отнети, а съдебните власти ѝ забраниха да напуска страната. В продължение на месеци Ива получи няколко отказа да замине за специализирано лечение в България въпреки влошаващото ѝ се здравословно състояние, неврологичните усложнения и силните болки.

Случаят предизвика протести и намеса на българските институции. Допълнително напрежение възникна и около баща ѝ Симеон Михайлов, когото Северна Македония издирва за изтърпяване на присъда от 12 години и половина. Той отхвърля обвиненията срещу себе си и твърди, че преследването на семейството му е политически мотивирано.

На 12 октомври стана ясно, че Ива Михайлова вече е в България и ще бъде лекувана в „Пирогов“. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че предстои да бъде изяснено кога и как е преминала границата, а при необходимост ще ѝ бъде осигурена охрана. Съдебното производство срещу нея в Северна Македония продължава.