Коментар на Диана Костова, Иво Димовски и Марк Цеков

В първия ден от работната седмица в предаването „Пресечна точка” актуалните теми от деня коментираха журналистът Диана Костова, имотният консултант  Иво Димовски  и предприемачът  Марк Цеков.

Гостите коментирата въпроса има ли злоупотреба на търговците или факторите за поскъпване на стоките са обективни

Другата тема, която обсъдиха коментаторите беше търси ли България гаранции за сигурността в Черно море?

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова

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