В първия ден от работната седмица в предаването „Пресечна точка” актуалните теми от деня коментираха журналистът Диана Костова, имотният консултант Иво Димовски и предприемачът Марк Цеков.

Гостите коментирата въпроса има ли злоупотреба на търговците или факторите за поскъпване на стоките са обективни ?

Другата тема, която обсъдиха коментаторите беше търси ли България гаранции за сигурността в Черно море?

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова