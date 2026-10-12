Надценките в търговските вериги са от 99% до 141%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова. По думите ѝ това са данни, предоставени от самите търговци. Тези надценки са не само несправедливи, а и безочливи, категорична бе тя.

Манолова уточни, че в момента са в ход три големи проверки – на банките, на бензиностанциите и на търговските вериги.

Тя съобщи, че при млечните продукти и плодовете и зеленчуците надценката над доставната цена за периода август-октовмври стига до 17%. „Ще искаме обосновка за наличието на икономически фактори за това увеличение“, заяви Манолова.

КЗП влиза на проверки в петте най-големи търговски вериги заради цените

Директорът на Главна дирекция „Контрол на пазара“ Игнат Арсенов каза, че увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на продажната цена при млечните продукти и при плодовете и зеленчуците.

Ако веригите не докажат необходимостта от това увеличение, ще бъдат санкционирани според закона, категорична бе Манолова.

Тя каза още, че проверката на надценките при промоционални продукти е установила, че те стигат до 40%.

По думите на Арсенов при определянето на цените на продуктите в магазините явно не става въпрос за сезонност, защото надценките продължават да растат.

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„Това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските семейства. Това не се среща в никоя от другите страни-членки на ЕС“, категорична беше Манолова.

Тя припомни, че веригите поеха ангажимент с проекта „Кошница с грижа“, който обаче, не свърши работа и веригите „проиграха“ възможността доброволно да намалят цените.

След като КЗП показа данните за надценките в търговските вериги, следва решението за „справедлива стойност“, което ще влезе след дни и ще покаже аномалиите и отклоненията в търговските вериги, каза Манолова.

„Това, което все още не е в закона, но ние ще настояваме, е да се налагат санкции в случаите на съществено отклонение от справедливата стойност, в случай, че не последва корекция от търговските вериги“, заяви председателят на КЗП.

Манолова каза, че ще продължи диалогът с веригите. „Ще се срещнем с бизнесите, срещу които имаме най-много жалби, ще им дадем възможност да коригират безобразните цени и нелоялни практики“, увери тя.

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Относно горивата проверките показват, че в 8% от проверените обекти има необосновано увеличение на цената на пропан-бутан основно. КЗП ще иска доказателства и обосновка за икономическите фактори, довели до увеличението, каза Игнат Арсенов. От 1 до 3 цента е увеличението, което е необосновано. При бензина и дизела надценките на бензиностанциите драстично са намалели, допълни той.

Мая Манолова каза още, че проверки се извършват на петте най-големи вериги в техни магазини в София и страната. „Установихме, че има разлики в продажните цените между магазините на една и съща верига в столицата и в страната“, посочи тя.

„Цените в ресторантите и в заведенията за бързо хранене също се повишиха драстично, а имаме сигнали и за сектора на услугите, като например сега за подмяната на летни със зимни гуми – от 70 лв. услугата е станала 110% евро в конкретен сервиз, така че със сигурност ще се ангажираме и с такива проверки“, посочи Манолова.

„Надценките са факт не просто от началото на януари, а януари миналата година. Тоест злоупотребите на търговските вериги с цените, с налагането на брутални надценки, натиск върху производителите и върху потребителите не са от вчера. При въвеждане на еврото, очевидно са взети допълнителни мерки цените да бъдат раздути много преди началната дата. Не е проблемът във въвеждането на еврото, а в начина, по който беше направено и в абсолютната липса на действия от страна на тогавашното правителство по този въпрос. Те бяха просто наблюдатели“, категорична бе Мая Манолова.

Редактор: Цвета Лазаркова