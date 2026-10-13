Напрежението в Черно море ескалира след нови атаки с търговски кораби. „Ударът по кораб, който най-вероятно превозва товари от или към Украйна, представлява продължение на руските диверсии срещу украински пристанища и кораби, транспортиращи украински товари“, каза капитан I ранг Васил Данов в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

Според него ударът край Бяла е нанесен в прилежащата зона на България. „Тази зона, която също е в границата на операционната на българските военноморски сили, се наблюдава от бреговата система ЕКРАН. Тя е доста модерна, разработена с помощта на САЩ, така че нашите военноморски сили би трябвало да разполагат с достатъчно подробна информация за самия кораб, за местоположението на удара“, обясни той.

Данов добави, че България, като суверенна държава, няма задължение да защитава чужди кораби в тази област. Той поясни, че отговорността ни се ограничава до териториалните ни води, които се простират до 12 мили от брега.

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„Смятам, че разговорите с Русия са излишни. Редно е да се покажат мускули, сила и решителност. Да извикат руската посланичка, да им представят нота на Външно министерство“, коментира Данов относно възможната реакция на страната ни след инцидентите.

Въпреки липсата на официално потвърждение за произхода на дроновете, Данов заяви: „Ясно е, че потенциалният агресор е един. Украйна вече обясни, че не е тя“.

Той изрази мнение, че България трябва да предприеме стъпки за подсигуряване на въздушното си пространство. „Трябва сами да се грижим за своята отбрана, да развиваме системи на наша територия и в териториалното ни море. Да правим планове за повече оръжия, системи - технически и политически, за да не бъдем изненадани и само да консумираме сигурност от страна на съюзниците“, добави той.

В заключение Данов отбеляза, че подобни инциденти ще продължат. „Тези кораби вече от месеци минават покрай крайбрежието на Румъния и България, за да излязат от проливите, смятайки, че това е по-сигурното място“, завърши Данов.

⇒ Тагарев: България трябва да поиска консултации с НАТО

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев също коментира безпрецедентната ситуация в ефира на „Здравей, България“ по NOVA. Според него въздържането на българските власти да назоват Русия като агресор в този случай е "несъстоятелна политика".

По думите му България трябва незабавно да задейства чл. 4 от договора за НАТО. „Става ясно, че ние трябва да поискаме консултации по член 4 на НАТО. Не само, че явно сме под заплаха – изброихме шест инцидента в рамките на една седмица, и то много сериозни. Вече в консултации с нашите съюзници в НАТО ние можем да намерим адекватното решение“, обясни бившият военен министър.

Тагарев призова за създаване на ясни процедури за реакция при подобни кризи. „В България имаме множество институции, множество агенции, множество министерства, които по различен начин за различни аспекти от морската безопасност имат поверен контрол. Добре е да имаме такава структура, която да може от до да провери. Да се развива системата за отбрана на своята територия и териториално море“, подчерта той.

Според него съюзниците могат да ни подпомогнат с техника, противокорабни и противовъздушни системи, но България трябва първо да заяви ясна позиция. „Ако задействаме член 4 на НАТО, ние вече с нашите съюзници ще намерим по-добро съвместно решение“, категоричен е Тодор Тагарев.

Редактор: Мария Барабашка