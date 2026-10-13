България вече има основания да поиска консултации със съюзниците си в НАТО заради зачестилите атаки срещу кораби в Черно море. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на „Твоят ден“, след като плавателният съд „Челси 3“ беше поразен от дронове на около 18 морски мили източно от Бяла. При инцидента бяха евакуирани 15 души от екипажа, а част от тях получиха медицинска помощ.

„Тук вече говорим за между 5 и 10 километра разстояние от нашите териториални води. Това наистина е изключително близо и вече представлява много сериозна заплаха за нашата национална сигурност. Според мен България има всички основания да активира член 4 от своето членство в НАТО“, коментира Керемедчиев. За разлика от член 5, който се отнася до колективната отбрана при въоръжено нападение срещу съюзник, член 4 позволява започването на консултации, когато държава членка смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са застрашени. „България няма нужда да бъде нападната или в териториалните ѝ води да бъдат извършени удари, за да се почувства застрашена и да поиска такива консултации“, уточни той.

Петрова търси съдействие от ЕС и НАТО за установяване на произхода на дроновете, атакували кораби в Черно море

По думите на Керемедчиев страната трябва да настоява за по-бързо получаване на разузнавателна информация от партньорските служби, която да помогне за установяването на произхода на дроновете. Той коментира и предстоящия разговор на премиера Румен Радев с руския посланик Елеонора Митрофанова, като посочи, че среща на такова високо равнище показва сериозността, с която България подхожда към случая. Според него е възможно от руската страна да бъде поискана информация за инцидентите, а впоследствие да последва официална позиция.

Керемедчиев предупреди и за икономическите последици от повишения военен риск в Черно море. По думите му застрахователните премии за корабоплаването се увеличават, което оскъпява превоза на стоки и може да направи част от търговските маршрути по-малко привлекателни. „България трябва да се подготви и за икономически последствия, не само за последствия за националната сигурност“, заяви той.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова