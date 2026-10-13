Снимка: БТА
Въшният министър подчерта, че сигурността на морската ни граница е неразделна от сигурността на Европа
Външният министър Велислава Петрова е разговаряла с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО за съдействие при установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море, както и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство на страната ни. Това съобщи тя в профила си в X.
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"Атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите за безопасно корабоплаване. Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаване и безопасността на цивилните екипажи трябва да бъдат приоритет", пише още Петрова.
Overnight, Bulgaria carried out a search and rescue operation in the Black Sea. The repeated attacks on commercial vessels in the immediate vicinity of Bulgaria’s territorial waters are wholly unacceptable. They constitute a flagrant violation of international law and the principles of safe navigation. The security of the Black Sea is inseparable from Europe’s security. Freedom of navigation and the safety of civilian crews must be a priority. I am in constant contact with our partners in the EU and NATO. I have already discussed with them the need for assistance with the investigation into the attacks, to establish the origin of the drones, and to strengthen surveillance of our air and maritime spaces and our capacity to respond. The Prime Minister Rumen Radev will summon the Russian Ambassador today. This is another dangerous escalation of the war in Ukraine. We must support all diplomatic efforts to bring it to an end.— Velislava Petrova, PhD (@vpetrova_mfa) October 13, 2026
Тя напомня, че предстои среща на премиера Румен Радев с руския посланик у нас Елеонора Митрофанова.
"Това е поредната опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване", подчерта Петрова.Редактор: Ралица Атанасова
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