Въшният министър подчерта, че сигурността на морската ни граница е неразделна от сигурността на Европа

Външният министър Велислава Петрова е разговаряла с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО за съдействие при установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море, както и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство на страната ни. Това съобщи тя в профила си в X.

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

"Атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите за безопасно корабоплаване. Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаване и безопасността на цивилните екипажи трябва да бъдат приоритет", пише още Петрова.

Тя напомня, че предстои среща на премиера Румен Радев с руския посланик у нас Елеонора Митрофанова.

"Това е поредната опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване", подчерта Петрова.

Редактор: Ралица Атанасова

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