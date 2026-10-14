Снимка: БГНЕС
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Министърът на правосъдието заяви, че няма да издига кандидат
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да избере днес кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор.
Правосъдният министър търси нови кандидати за и.ф. главен прокурор, поиска информация от ВКП
Миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите 6 месеца. Ако не получат положителен отговор, те ще търсят следващия обвинител номер едно сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура.
Прокурорската колегия ще предложи Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор
В писмо до Прокурорската колегия министърът на правосъдието Николай Найденов заявява, че той няма да предлага изпълняващ функциите, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати.Редактор: Станимира Шикова
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