Снимка: БТА
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Във вторник премиерът свика спешно заседание на Съвета по сигурността
След повторните атаки с дронове на кораби в Черно море парламентът изслушва министър-председателя Румен Радев. Освен него за наличната информация и предприетите действия от страна на държавата ще отговарят външният министър, министърът на вътрешните работи, на отбраната, както и шефовете на службите.
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Във вторник премиерът свика спешно заседание на Съвета по сигурността, а веднага след това проведе среща с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. В позиция до медиите от правителствената пресслужба обявиха, че по време на срещата Радев е обяснил, че няма логика Украйна да атакува свои кораби. От своя страна Митрофанова е съобщила, че няма информация от Министерството на отбраната на Руската федерация и е заявила, че е възможно това да е провокация от трета страна. Още вчера държавата ни е уведомила партньорите ни от НАТО и ЕС.
Премиерът обяви, че ще инициира общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море с Румъния и Турция. А темата ще бъде поставена на предстоящото заседание на Европейския съвет в четвъртък и петък.Редактор: Габриела Павлова
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