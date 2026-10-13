Снимка/Видео: Пресцентър на МВР
-
След атаките в Черно море: България разполага още две системи с дронове и засилва противовъздушната отбрана
-
Любомир Кючуков: Войната вече се води и в Черно море, Европа трябва да търси начин да я спре
-
Спортни новини (13.10.2026 - обедна)
-
Какво се случва в небето над България и българската акватория: Частни компании могат да предоставят снимки и видеа
-
Ще се отрази ли ескалацията в Черно море върху цените на храните и горивата у нас?
-
Милен Керемедчиев: Време е България да активира член 4 от договора с НАТО, има основания
Моряците били спасени от 9-членния екипаж на кораба „Бургас“
Вътрешният министър Иван Демерджиев разпространи във Facebook кадри от спасителната акция на ударения от дронове кораб "Челси 3".
Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал
"Тежка операция в много бурни води. Граничният полицейски кораб 514 – „Бургас“ с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала", пише той.
По думите му в 02:45 ч. гранично-полицейският кораб 514 е отплавал от пристанището във Варна и се насочва към района на МК "Челси 3", който плава под флага на Малта с 15-членен екипаж.
"Независимо от бурното море, граничният кораб застава до наклонения пострадал плавателен съд. В 04.43 ч целият екипаж е качен на борда на граничния полицейски кораб. В 7.15 часа чуждите моряци са успешно доведени на сушата. Въпреки че смяната им изтече преди часове, те излязоха в морето отново - за втора мисия. Морето е изключителни бурно, а условията - тежки. Въпреки това нашите служители показаха изключителна смелост и бърза реакция", допълва Демерджиев.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни