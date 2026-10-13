Вътрешният министър Иван Демерджиев разпространи във Facebook кадри от спасителната акция на ударения от дронове кораб "Челси 3".

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

"Тежка операция в много бурни води. Граничният полицейски кораб 514 – „Бургас“ с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала", пише той.

По думите му в 02:45 ч. гранично-полицейският кораб 514 е отплавал от пристанището във Варна и се насочва към района на МК "Челси 3", който плава под флага на Малта с 15-членен екипаж.

"Независимо от бурното море, граничният кораб застава до наклонения пострадал плавателен съд. В 04.43 ч целият екипаж е качен на борда на граничния полицейски кораб. В 7.15 часа чуждите моряци са успешно доведени на сушата. Въпреки че смяната им изтече преди часове, те излязоха в морето отново - за втора мисия. Морето е изключителни бурно, а условията - тежки. Въпреки това нашите служители показаха изключителна смелост и бърза реакция", допълва Демерджиев.

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Редактор: Станимира Шикова