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Велислава Петрова се среща днес със своя германски колега в Берлин
Министърът на външните работи Велислава Петрова се среща днес със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин. Основна тема на разговорите им е сигурността в региона на Черно море.
След поредните атаки в Черно море – България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО. Ще бъдат обсъдени и перспективите за разширяване на Евросъюза към Западните Балкани.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
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