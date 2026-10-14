Министърът на външните работи Велислава Петрова се среща днес със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин. Основна тема на разговорите им е сигурността в региона на Черно море.

След поредните атаки в Черно море – България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО . Ще бъдат обсъдени и перспективите за разширяване на Евросъюза към Западните Балкани.

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Редактор: Дарина Методиева