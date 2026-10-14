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Експертът посочи кои са пробойните в отбранителната система у нас
Ударите по корабите в Черно море сочат за целенасочена стратегия за разширяване на войната и опит да се ограничат икономическите и военните възможности на противника. Това каза експертът по сигурност и отбрана Илия Налбантов в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.
Той посочи, че става дума за система, която работи целенасочено и последователно. По думите му ако има следващ удар, той ще бъде в териториалните води на България. Експертът заяви, че трябва да имаме готовност за незабавни ответни действия на подобни удари.
Налбантов смята, че националната сигурност на страната е застрашена от „третата страна на зелените човечета”. „Това е тактиката и стратегията на Русия, която провежда на територията на Черно море в икономическата зона на България”, поясни още той. По думите му тази стратегия проверява готовността на българското правителство незабавно да търси сътрудничество със сюзниците си от НАТО и Европейския съюз.
Налбантов заяви, че войната в Черно море не е от днес, но страната ни едва сега се оказва засегната от нея.
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„Кой ни гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия? Никой”, беше категоричен експертът.
Най-сериозните слабости в отбраната ни са в липсата на система за радиолокационно наблюдение на територията на страната и Черно море, смята Налбантов. „Без наличието на информация от НАТО не можем да се справим сами”, допълни той. По думите му у нас няма нито един адекватен противовъздушен компонент и система за противодронна защита, която да реагира синхронно.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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