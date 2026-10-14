Атракцията е част от туристическия облик на града от около 150 години

Разходките с файтони в „Сентрал парк“ в Ню Йорк може да бъдат прекратени от 1 юни 2028 г. съгласно законопроект, подкрепен от кмета на града Зохран Мамдани и говорителката на градския съвет Джули Менин.

Предложението предвижда постепенно премахване на атракцията, която е част от туристическия облик на града от около 150 години. Законопроектът предстои да бъде гласуван от Градския съвет на Ню Йорк, като вотът се очаква в края на следващата седмица.

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Инициативата идва след смъртен случай през юни, когато 18-годишен турист от Индия загина след инцидент с файтон, както и на фона на дългогодишни призиви на организации за защита на животните за прекратяване на тази практика.

„Бизнесът с файтони в Ню Йорк е към края си“, написа Мамдани във вторник в социалната мрежа X. Той добави, че администрацията му ще се погрижи за защитата на работниците и собствениците в сектора, както и за безопасността на конете.

Разходките с файтони са популярни сред посетителите на „Сентрал парк“, но от години предизвикват спорове заради условията, при които се отглеждат и използват животните. Защитници на правата на животните твърдят, че конете са претоварени, държани са в неподходящи условия и могат лесно да изпаднат в паника. Представителите на бизнеса с файтони отхвърлят тези обвинения.

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През годините са регистрирани различни инциденти с конски файтони. През юни 18-годишен младеж от Индия, който бил на посещение в Ню Йорк със семейството си, загина, след като скочил от файтона след майка си, която била изхвърлена от него. Младежът ударил главата си в земята и получил тежки наранявания, от които починал по-късно в болница.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Михаил Евлогиев, БТА

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