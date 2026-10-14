Разходките с файтони в „Сентрал парк“ в Ню Йорк може да бъдат прекратени от 1 юни 2028 г. съгласно законопроект, подкрепен от кмета на града Зохран Мамдани и говорителката на градския съвет Джули Менин.

Предложението предвижда постепенно премахване на атракцията, която е част от туристическия облик на града от около 150 години. Законопроектът предстои да бъде гласуван от Градския съвет на Ню Йорк, като вотът се очаква в края на следващата седмица.

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Инициативата идва след смъртен случай през юни, когато 18-годишен турист от Индия загина след инцидент с файтон, както и на фона на дългогодишни призиви на организации за защита на животните за прекратяване на тази практика.

„Бизнесът с файтони в Ню Йорк е към края си“, написа Мамдани във вторник в социалната мрежа X. Той добави, че администрацията му ще се погрижи за защитата на работниците и собствениците в сектора, както и за безопасността на конете.

The horse carriage industry is coming to an end in New York City. Our administration will make sure workers and owners are protected and the horses are safe. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 13, 2026

Разходките с файтони са популярни сред посетителите на „Сентрал парк“, но от години предизвикват спорове заради условията, при които се отглеждат и използват животните. Защитници на правата на животните твърдят, че конете са претоварени, държани са в неподходящи условия и могат лесно да изпаднат в паника. Представителите на бизнеса с файтони отхвърлят тези обвинения.

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През годините са регистрирани различни инциденти с конски файтони. През юни 18-годишен младеж от Индия, който бил на посещение в Ню Йорк със семейството си, загина, след като скочил от файтона след майка си, която била изхвърлена от него. Младежът ударил главата си в земята и получил тежки наранявания, от които починал по-късно в болница.

Редактор: Ивета Костадинова