Проливен дъжд и силен вятър предизвикаха наводнения на много места в Ню Йорк. Двама души загинаха в наводнени мазета. На видеоклипове, публикувани в социалните мрежи се виждат потопени автомобили и наводнени улици, което доведе до сериозни затруднения за пътуващите в Ню Йорк.

NEW YORK: Heavy flooding hit New York City today as a powerful storm swept through the tri-state region, delivering heavy rain and strong winds. pic.twitter.com/tzR0Agym4p — KolHaolam (@KolHaolam) October 30, 2025

Водолазен екип е открил тялото на 39-годишен мъж, след като пожарникари получили сигнал за човек, блокиран в наводнено мазе в Бруклин около 16:30 ч., съобщи полицията.

В Манхатън 43-годишен мъж е загинал на място, след като свидетел разказал, че той е загубил съзнание в наводнено помещение в мазе, добави полицията. Причината за смъртта му се разследва.

Управлението за извънредни ситуации на Ню Йорк съобщи, че в някои райони са отчетени рекордни валежи, като в Сентрал Парк е счупен рекорда от 1917 г.

На летище ЛаГуардия също е подобрен рекорд за количества дъжд, поставен през 1955 г. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за опасно силен вятър за всички пет района на Ню Йорк до полунощ в петък.

Редактор: Цветина Петкова