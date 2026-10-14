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Доналд Тръмп и ЕК заявиха, че споделянето не е прекратено
Съюзниците не са предупредили Украйна за изстрелването на руски балистични ракети. Това обяви президентът на страната Володимир Зеленски след снощните атаки на Русия срещу Киев и други градове. Удар срещу електростанция е оставил 600 000 домакинства без ток, обяви Украйна.
Преди няколко дни САЩ заплашиха, че ще спрат да споделят разузнавателна информация с Украйна, ако удря руските рафинерии. Според Тръмп споделянето на разузнавателна информация не е прекратено. Европейската комисия също твърди, че не вижда спиране на информацията.
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В същото време украинските военни обявиха, че сателитният интернет Starlink е въвел ограничения - прекъсвала връзката на дронове, които се движат с по-висока скорост. Това пречи на операциите на украинска територия, казват военните.Редактор: Никола Тунев
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