Мощни бури предизвикаха тежки наводнения в Гърция и Турция.

Ситуацията в Турция

Проливни дъждове отнеха живота на двама души в Турция. 14-годишно момче загина от токов удар, след като стъпило във вода в Истанбул в сряда. 34-годишен мъж се е подхлъзнал и паднал, докато се е опитвал да премине през водите, залели квартал "Аязага" в Саръйер, удряйки главата си в тротоара. Граждани са се притичали на помощ и го извадили от водата. По-късно обаче той е починал.

Дъждът наводни домове и търговски обекти, блокираха автомобили и наложиха затварянето на училища в Турция. Под вода бяха още пътища, подлези и сгради в Истанбул. Отнесени бяха и паркирани автомобили, а други превозни средства останаха блокирани.

Водата проникнала и в части от Капалъ чаршъ и Египетския пазар – две от най-известните туристически забележителности на Истанбул. Река Кягътхане излязла от коритото си, което довело до временно затваряне на пътния тунел Кягътхане–Пиялепаша. В северния квартал "Саръйер" водата нахлула в жилища и търговски обекти, а автомобили останали блокирани по улиците.

По информация на местните власти са получени над 3 хиляди сигнала за наводнения, свлачища, паднали дървета и срутени стълбове, наводнени автомобили, жилища и работни офиси.

Поройните валежи причиниха хаос и във въздушния трафик на летище "Истанбул" и на летище "Сабиха Гьокчен" на азиатския бряг на мегаполиса. Общо 46 самолета не са успели да кацнат в Истанбул и са били пренасочени към други летища в Турция и в чужбина, информира вестник "Биргюн". Вчера във вечерните часове летище "Сабиха Гьокчен" е било затворено за полети. Някои от самолетите са кръжали във въздуха, два са били пренасочени към България, един за Техеран и един за Атина. След полунощ част от полетите са били възобновени, но се препоръчва на пътниците, които ще пътуват, да се информират предварително за евентуални промени.

Областната управа в Истанбул отмени присъствените занятия в държавните и частните учебни заведения и обяви административен отпуск за определени категории държавни служители. От 21:00 ч. на 14 октомври до второ нареждане е забранено движението на мотоциклети и други подобни двуколесни превозни средства.

DRAMATIC RESCUE: Video shows woman being pulled to safety after being swept away by powerful floodwaters in Istanbul, Turkey https://t.co/7dpkpYGbOg — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 15, 2026

Усложнена е обстановката и в градовете Коджаели, Сакария и Ялова, които спадат към района Мармара. Отменени са учебните занятия в тези градове, обявен е административен отпуск за държавните служители в затруднено положение.

По данни на Центъра за координация при бедствия (AKOM) обстановката остава усложнена. Създаден е кризисен щаб.

Спасителни екипи с над 8 хиляди служители и над 2 хиляди специализирани машини са мобилизирани за справяне с причинените бедствия. От снощи е въведена забрана за движение на мотоциклети, както и за всякакви двуколесни превозни средства. Валията на Истанбул Давут Гюл в изявление за медиите призова гражданите да не излизат навън, както и да не ползват личните си автомобили.

Тепърва ще се изчисляват щетите. Очаква се валежите да продължат днес и до края на тази седмица.

Ситуацията в Гърция

Мощни бури удариха страната на няколко места.

Пострадали са тежко Евбея и Скиатос. Прииждащата вода е отнесла паркирани автомобили в морето. Няма пострадали на островите. На Евбея прелели реки нанесоха щети на пътната инфраструктура и заляха земеделски площи. На Скиатос отломки блокираха пътища.

Снимка: Стопкадър

Червен код е обявен и за днешния ден. Издадено е предупреждение и за Халкидики, в Северна Гърция.

В сряда проливните дъждове предизвикаха тежки наводнения на остров Родос, блокираха пътища и нарушиха транспортните връзки. За около шест часа и половина са паднали 202 милиметра дъжд. Един мъж загина, след като автомобилът му беше повлечен от поройните води и отнесен в морето край гръцкия остров Родос. Силните бури предизвикаха огромни наводнения и сериозни транспортни затруднения на острова. По данни на гръцката брегова охрана силните водни течения са повлекли във водата четири автомобила.

Бури връхлетяха Гърция, наводниха домове и пътища и нарушиха движението на фериботите

Наводнения блокираха пътища и нарушиха транспорта. Бурята предизвика сериозни затруднения в различни части на Родос. Властите затвориха пътни участъци в няколко района. Част от пътя, свързващ Архангелос и Малонас, също беше затворена, след като голяма скала падна върху пътното платно и повреди настилката и предпазните ограждения. Кметът на Родос призова жителите да избягват ненужните пътувания. Той предупреди хората да не се опитват да преминават през наводнени пътища и потоци нито с автомобили, нито пеша.

Над 260 милиметра дъжд са измерени на острова. По данни на Националната обсерватория на Атина към обяд на 14 октомври метеорологичната станция на Родос е регистрирала общо 264 милиметра валежи. От тях 202 милиметра са паднали за около шест часа и половина.

Заради неблагоприятните метеорологични условия училищата и общинските спортни съоръжения на острова бяха затворени. Част от местните автобусни линии също преустановиха работа.

Редактор: Цветина Петрова