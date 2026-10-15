Обединеното кралство ще даде на Украйна специални многоцелеви ракети за борба с руски реактивни дронове, които Москва използва за удари далеч от фронтовата линия. Това стана ясно след среща между британския премиер Анди Бърнам и украинския президент Володимир Зеленски в Лондон в сряда.

В съобщението на британското правителство се говори за защитата на цели във вътрешността на Украйна и конкретно - в Киев. А както каза и британският премиер Анди Бърнам, Украйна от няколко дни се намира в изключително тежка ситуация, в която може би не е попадала от началото на войната. Причината е изключването на сателитния интернет, който се използва от украинските военни за насочване на дронове, летящи със скорост над 160 км/ч. На практика през последните два дни те не успяват да извършват планираните операции, нито да поразяват цели, които смятат за опасни от страна на Русия.

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Анди Бърнам увери, че страната му ще стои зад Украйна и ще прави това толкова дълго, колкото е необходимо. Той се въздържа от преки критики срещу Тръмп, въпреки че в парламента беше многократно атакуван с настоявания да каже какво мисли за сделката на американския президент с Путин за деблокирането на руския дизел и пускането му на световните пазари, конкретно за търговията с Америка. Премиерът каза, че няма да коментира казуса, защото иска отново да „хвърли мост” между Украйна и САЩ.

По време на посрещането на Зеленски на „Даунинг стрийт” беше демонстрирана явна подкрепа чрез жестове и символи от британска страна. За първи път беше строена гвардейска част, която да приветства държавния глава. Служители на премиерската резиденция бяха излезли навън и го аплодираха.

Украинският президент беше приет и от крал Чарлз III, което се случва много рядко с чужди държавни представители, идващи в страната на неофициално посещение.