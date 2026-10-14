Съединените щати и европейските им партньори работят по ново предложение за прекратяване на войната в Украйна, което предвижда не само териториален компромис, но и икономически ползи и гаранции за сигурност. Това пише авторитетният американски журналист Дейвид Игнашъс в анализ за Washington Post. Той се позова на американски представител, запознат с хода на преговорите.

Според Игнашъс поредното изостряне на отношенията между американския президент Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски отклонява вниманието от по-съществен процес - опитите на Вашингтон и европейските столици да изработят обща рамка за мирно споразумение.

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Идеята е бъдещото споразумение да предложи достатъчно стимули и на двете воюващи страни, така че те да приемат компромис, при който нито Киев, нито Москва ще постигнат напълно първоначалните си цели.

Гаранции за Украйна, икономически стимули за Русия

Предложението, описано от американското издание, включва няколко основни направления. Едно от тях е създаването на механизъм за финансиране на следвоенното възстановяване на Украйна, в който биха могли да участват международни финансови институции и частни инвеститори.

Сред обсъжданите възможности са ангажирането на Световната банка и инвестиционната компания BlackRock, които биха могли да подпомогнат привличането на средства за възстановяването на разрушената инфраструктура и икономика.

Друг ключов елемент са гаранциите за сигурност на Украйна. Според Игнашъс се разглежда модел, който да осигури на Киев защита, сравнима по своята тежест с принципа за колективна отбрана, заложен в член 5 от Северноатлантическия договор. Това обаче не означава автоматично членство на Украйна в НАТО, нито, че подобни гаранции вече са договорени.

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Планът предвижда и възможности за бъдещо икономическо сътрудничество, включително в енергийния сектор. Обсъждат се варианти, при които Русия, Украйна и европейските държави биха могли да получават икономически ползи от възстановяването на определени търговски и енергийни отношения.

Целта е мирното споразумение да бъде подкрепено от дългосрочни финансови интереси, които да намалят вероятността от подновяване на военните действия.

Какво ще се случи с окупираните територии?

Най-трудният въпрос остава бъдещето на украинските територии, които се намират под руски контрол.

Според изложената от Игнашъс информация една от обсъжданите възможности е прекратяване на огъня по съществуващата фронтова линия. Подобен вариант би означавал фактическо запазване на контрола върху окупираните райони, без непременно да предполага международно признаване на руските териториални претенции.

Това би представлявало сериозен компромис за Украйна, която настоява за възстановяване на териториалната си цялост. За Русия пък подобно споразумение би означавало отказ от част от първоначално заявените военни и политически цели.

Именно затова американските и европейските представители се опитват да обвържат териториалния въпрос с гаранции за сигурност и икономически механизми, които да направят евентуалното споразумение приемливо.

Шестчасови разговори във Флорида

В анализа се посочва, че част от дипломатическите усилия са били обсъждани по време на продължила шест часа среща във Флорида. В разговорите участвали американските представители Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, украински представители, както и дипломати от Великобритания, Франция и Германия.

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Според информацията на The Washington Post тези контакти са част от опитите за сближаване на американските и европейските позиции по условията за евентуално прекратяване на войната. Въпреки дипломатическата активност засега няма официално обявено окончателно споразумение, нито потвърждение, че Москва и Киев са приели описаните условия.

Мир чрез по-широко споразумение

Основната теза на Игнашъс е, че прекратяването на войната може да изисква по-широк подход от обикновено договаряне на граници и условия за спиране на бойните действия. Вместо да се концентрират единствено върху териториалните отстъпки, посредниците се опитват да изградят пакет от икономически възможности, инвестиции и гаранции за сигурност, който да създаде интерес от дългосрочно запазване на мира.

Дали тази стратегия ще даде резултат остава неясно. Териториалните претенции, взаимното недоверие и различията в позициите на воюващите страни продължават да бъдат основните пречки пред евентуално споразумение.

Редактор: Цветина Петкова